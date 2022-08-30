Ворог здійснює удари з танків та реактивної артилерії на 6 напрямках - Генштаб ЗСУ

Сили оборони ведуть позиційні бої з метою покращення тактичного положення по лінії зіткнення.

На Слов’янському напрямку підрозділи ворога продовжували обстріли із ствольної артилерії та РСЗВ неподалік Пришиба, Гусарівки та Краснопілля.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу 30 серпня.

Окупанти спробували наступати у напрямку Шнурків, зазнали вогневого ураження та відійшли. Втрати уточнюються.

На Донецькому напрямку противник посилює угруповання військ на Курахівському напрямку за рахунок перегрупування окремих підрозділів зі складу Центрального військового округу.

Основні зусилля наших підрозділів зосереджуються на вогневому ураженні пунктів управління, засобів протиповітряної оборони, складів з боєприпасами та порушенні функціонування системи логістичного забезпечення противника.

На Краматорському напрямку вогневого ураження зазнали райони Богородичного, Слов’янська, Григорівки, Спірного, Переїзного та Виїмки. Удари авіації противника зафіксовано біля Григорівки та Пришиба.

На Бахмутському напрямку вогневого впливу із танків, ствольної та реактивної артилерії ворогом завдано біля Бахмута, Соледара, Білогорівки, Зайцевого і Кодеми. Окупанти здійснили ракетний удар по району міста Костянтинівка.

Наступальними діями ворог намагався просунутися у напрямках Зайцевого, Веселої Долини та Бахмута, успіху не мав, відійшов.

З декількох напрямків одночасно загарбники намагаються встановити контроль над населеним пунктом Кодема, тривають бої.

На Авдіївському напрямку ворог здійснював мінометні та артилерійські обстріли неподалік Марʼїнки, Веселого, Опитного та Новомихайлівки. Наступальними та штурмовими діями намагався покращити тактичне положення у напрямках Опитного, Авдіївки, Первомайського і Красногорівки, зазнав значних втрат та відступив.

На Новопавлівському напрямку противник обстрілював території поблизу Павлівки, Пречистівки, Новоукраїнки та Новополя.

Нагадаємо, у розвідці повідомили, скільки військових Росія кинула на війну проти України, і скільки ще мобілізує.

Як повідомлялося, російська авіація знову обстріляла Україну з території Білорусі.

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