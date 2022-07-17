Ворог, здійснюючи злочини проти мирного населення, бойового успіху не має - оперативне командування "Південь"

Ситуація в операційній зоні стабільно напружена.
Про це інформує оперативне командування "Південь".
- Противник продовжує оборонятися і використовувати ракетні, артилерійські та авіаційні удари, як спосіб демонстрації своєї переваги. Але здійснюючи злочини проти мирного населення, бойового успіху не має.
- Протягом попередньої ночі завдано три ракетних удари.
- По Миколаєву - в об’єкт промислової інфраструктури. Постраждав один цивільний.
- Також реактивними системами залпового вогню “Смерч” ворог вдарив вночі по Баштанці з напрямку Снігурівки. Більшість снарядів влучила в комбікормовий завод, частина – в поле за населеним пунктом. Без втрат.
- Удар по Одесі ракетою Х-101 призвів до пожежі на площі понад 1000 кв.м на деревообробному підприємстві. Людина отримала незначні поранення.
- Нічний обстріл Нікополя із «Градів» прийшовся на промислову інфраструктуру, три заклади освіти, пожежну частину, по станції переливання крові та приватному будинку. Постраждала одна особа.
- Під час ще одного нічного обстрілу 152 мм снаряди були спрямовані по Висунську, пошкоджено дві приватних будівлі. Без людських втрат.
- Вдень зафіксовано проліт зоною відповідальності п’яти крилатих ракет Х-555, випущених трьома Ту-95 з акваторії Каспійського моря по центральних областях України. Три ракети знищено, одна влучила в поле, ще одна в сільськогосподарську ферму в Черкаській області.
Нагадаємо, в ніч на 16 липня 2022 у Миколаєві пролунали вибухи.
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