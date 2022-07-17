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Ворог, здійснюючи злочини проти мирного населення, бойового успіху не має - оперативне командування "Південь"

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Ворог, здійснюючи злочини проти мирного населення, бойового успіху не має - оперативне командування "Південь"

Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

Ситуація в операційній зоні стабільно напружена.

Про це інформує оперативне командування "Південь". 

  • Противник продовжує оборонятися і використовувати ракетні, артилерійські та авіаційні удари, як спосіб демонстрації своєї переваги. Але здійснюючи злочини проти мирного населення, бойового успіху не має.
  • Протягом попередньої ночі завдано три ракетних удари.
  • По Миколаєву - в об’єкт промислової інфраструктури. Постраждав один цивільний.
  • Також реактивними системами залпового вогню “Смерч” ворог вдарив вночі по Баштанці з напрямку Снігурівки. Більшість снарядів влучила в комбікормовий завод, частина – в поле за населеним пунктом. Без втрат.
  • Удар по Одесі ракетою Х-101 призвів до пожежі на площі понад 1000 кв.м на деревообробному підприємстві. Людина отримала незначні поранення.
  • Нічний обстріл Нікополя із «Градів» прийшовся на промислову інфраструктуру, три заклади освіти, пожежну частину, по станції переливання крові та приватному будинку. Постраждала одна особа.
  • Під час ще одного нічного обстрілу 152 мм снаряди були спрямовані по Висунську, пошкоджено дві приватних будівлі. Без людських втрат.
  • Вдень зафіксовано проліт зоною відповідальності п’яти крилатих ракет Х-555, випущених трьома Ту-95 з акваторії Каспійського моря по центральних областях України. Три ракети знищено, одна влучила в поле, ще одна в сільськогосподарську ферму в Черкаській області.

Нагадаємо, в ніч на 16 липня 2022 у Миколаєві пролунали вибухи.

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