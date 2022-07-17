Ворог, здійснюючи злочини проти мирного населення, бойового успіху не має - оперативне командування "Південь"

Про це інформує оперативне командування "Південь".

Нагадаємо, в ніч на 16 липня 2022 у Миколаєві пролунали вибухи.

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