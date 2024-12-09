Ворог змінив акцент атак на фронті: Генштаб повідомив про ситуацію на передовій

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 191 бойове зіткнення.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

На Харківському напрямку ворог п'ять разів штурмував позиції наших захисників в районах населених пунктів Вовчанськ, Липці та Висока Яруга.

На Куп'янському напрямку за добу відбулося вісім атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Піщаного, Колісниківки, Лозової та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 28 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Богуславки, Дружелюбівки, Копанки, Зеленого Гаю, Зарічного, Тернів, Ямполівки, Греківки, Надії та Макіївки.

На Краматорському напрямку окупанти три рази атакували у районах населених пунктів Ступочки, Часів Яр та Біла Гора.

На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак неподалік населених пунктів Торецьк, Диліївка, Леонідівка та Щербинівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 штурмові дії агресора.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 40 російських атак.

На Времівському напрямку противник здійснив 19 штурмів наших позицій в районах Новосілки, Новодарівки, Сухих Ялів та Благодатного.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська, за підтримки авіації, один раз штурмували позиції Сил оборони в районі населеного пункту Нестерянка.

На Гуляйпільському та Сіверському напрямках минулої доби ворог активних дій не здійснював.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Раніше Генштаб повідомив, що загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 9 грудня склали 754 590 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1220 загарбників.

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