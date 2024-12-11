Ворог змінив штурмову тактику на Лимано-Куп'янському напрямку: деталі від головного сержанта

Окупанти збільшили свої штурмові групи до 10 осіб у кожній.

Російські війська змінили свою тактику штурмових дій на Лимано-Куп'янському напрямку, збільшивши кількість бійців у штурмових групах. А ще їх активно прикривають FPV-дрони.

Про це головний сержант зенітно-ракетної батареї бригади "Рубіж" Андрій Галка розповів в ефірі "Еспресо".

Боєць повідомив, що 10 грудня російські окупанти провели дві штурмові атаки на позиції українських військ. Щодо загальної оперативної ситуації на Лимано-Купʼянському напрямку, то захисники помітили, що ворожа тактика штурмових дій змінилася.

"Раніше росіяни намагалися штурмувати групами по 2-3 військовослужбовців, які намагалися якомога ближче підійти до наших позицій, а далі зосереджуватися десь в окопах або бліндажах. Ті, кого нам не вдалося знищити, зосереджувалися у цих норах, а потім уже групами по 5-10 осіб намагаються атакувати наші позиції безпосередньо", – розповів Галка.

Він додав, що по ворогові одразу ж працювали роти вогневої підтримки, міномети та FPV-розрахунки.

За словами головного сержанта, тепер під час атаки кожного російського штурмовика прикривають до п’яти FPV-дронів.

"Вони збільшили свої штурмові групи до 10 осіб на кожну. Далі ці 10 окупантів розділяються на дві п'ятірки й починають активно просуватися. Ще варто додати, що ці штурмові групи активно прикривають FPV-дрони. Їх, без перебільшення, величезна кількість. На кожного військовослужбовця летить до 5 дронів у прикриття", – розповів Галка.

Нагадаємо, напередодні командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" Юрій Федоренко заявив, що російське військове командування поставило окупантам завдання до Нового року зайти до Куп'янська та Куп'янська-Вузлового.

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