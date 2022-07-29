Ворог змінив стратегію, щоб захопити Слов’янськ, але українські військові руйнують його плани

Окупанти розуміють, що звичайним наступом Слов’янськ їм не взяти, тож анонсують хімічну атаку на місто. Вибух ємності із вкрай токсичною речовиною - гексаном - на місцевому жировому комбінаті. Про це днями оголосив телеграм-канал російського Міноборони. І заздалегідь, звичайно, звинуватили українську сторону: мовляв, це українці планують провокацію. Але інформаційний вкид не досягнув ефекту. Незначні успіхи на Слов’янському напрямку - змусили росіян змінити стратегію, йдеться в ТСН.

Інфраструктура не працює, громадський транспорт не ходить, немає води та газу, електроенергія дається з перебоями - такий сьогодні вигляд має Слов’янськ. Далі буде ще гірше, песимістично прогнозує голова міської військової адміністрації Вадим Лях, бо в місті не буде опалювального сезону і переконує негайно евакуюватися.

Противник насувається на Слов'янськ з кількох напрямків. Російські пабліки пишуть, що ворог в гіпотетичне взяття Слов'янська вкладає навіть якийсь містичний сенс. Мовляв, візьмемо Слов'янськ, впаде і вся Україна, але їхні містичні забаганки розбиваються о реальність українських бійців, які обіцяють, далі окупанта вони не пустять.

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За оцінками британської розвідки, протягом другої половини липня Росія мала зосередитись на спробах просування до Слов’янська, але ці спроби не мали успіху. Американський Інститут вивчення війни коригує цей прогноз – каже, що росіяни Слов’янськ не візьмуть принаймні до 11 вересня. Українські бійці обіцяють, що і цей прогноз виявиться помилковим.

Уповільнила наступ росіян далекобійна артилерія, яку почали надавати союзники. Солдати на передовій одразу відчули магічний ефект її дії. "Є засоби, які відпрацювали, і ми знаємо, що протягом доби нас турбувати не будуть, повний спокій, вони замовчать однозначно", - переконує військовослужбовець Державної прикордонної служби України Анатолій.

Навколо Слов’янська підрозділи різних силових структур. Тут тримають оборону прикордонники. "Всі ми в одному окопі. Що військовослужбовець Нацгвардії України, що військовослужбовець Збройних Сил, що військовослужбовець Державної прикордонної служби - ми всі виконуємо одну задачу - не допустити ворога на нашу землю. Крапка", - додає Анатолій

Що більше в них іноземної зброї, тим менше шансів у росіян прорватись до Слов’янська. Стримує ворога і шведський гранатомет АТ4, який настільки простий у використанні, що будь-якого цивільного новачка можна за день перетворити на ефективного стрільця-гранатометника. Але головне для новачка опанувати іншим, значно простішим, вітчизняним інструментом - хочеш вижити – копай глибше. "Мені сказав один хлопець, який був на фронті, тяжко вбити бійця, який бігає разом з окопом", - розповідає військовослужбовець Державної прикордонної служби України Андрій.

Росіяни збагнули, що в лоб їм не взяти Слов’янськ. І цими днями можна спостерігати зміну їхньої стратегії. Ймовірно, вони вирішили просто виснажити оборонців міста, а потім змусити їх здатися. Така стратегія вимагає від ворога значних ресурсів. Тож поламати їхні плани можливо лише в один спосіб – негайним постачанням західної зброї.

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