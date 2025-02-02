Ворог змінив тактику атаки на Харків: мер розкрив подробиці

У Харкові січень 2025 року був більш-менш спокійним, але ворог змінив тактику. Він атакував місто переважно дронами. Хоча обстріли були не так масовані, як раніше, вони завдали значної шкоди харків'янам.

Про це розповів мер міста Ігор Терехов у Telegram.

"Усі ми відчули, що січень був більш-менш спокійним. Ворог змінив тактику й атакував місто не так часто і переважно дронами. Здавалося б, не такі масовані обстріли, як бувало раніше, але й цього вистачило, щоб завдати харківʼянам чималої шкоди", - написав він.

За його словами, у Харкові за минулий місяць пошкоджено 47 житлових будинків, вибито 144 вікна в квартирах та 19 у під’їздах. Усі пошкодження вже закриті. Також відремонтовано 9 дахів. Після кожного удару на місце виїжджали комунальники, аварійні служби та надзвичайники. Загалом за січень працювало до 112 фахівців та 28 одиниць техніки.

Нагадаємо, міста, найближчі до лінії фронту: Запоріжжя, Херсон, Харків, Суми, Одеса та Миколаїв, зазнають обстрілів з авіації та далекобійної зброї. Ця небезпека залишатиметься актуальною. Однак наразі армія РФ не має можливості наступати на ці обласні центри.

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