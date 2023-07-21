Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ворог змінив тактику: Гуменюк пояснила, навіщо росіяни змішують різні способи ураження

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
Перегляди
381
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ворог змінив тактику: Гуменюк пояснила, навіщо росіяни змішують різні способи ураження

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк

Російські війська намагаються вразити своєю потужністю.

Російські окупанти змінюють тактику обстрілів та підшукують способи ураження, щоб вплинути на міжнародних партнерів.

Про це в ефірі телемарафону заявила голова координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк.

"Дійсно ми спостерігаємо за тим, як змінює тактику ворог. Як підшукує способи ураження і намагається вплинути не тільки вогневим способом, а й вразити міжнародних партнерів, які допомагали нам забезпечувати функціонування зернового коридору", - зазначила вона.

За словами Гуменюк, російські війська намагаються вразити своєю потужністю. Саме тому, змішуючи різні способи ураження, види ракет і дронів, ворог намагається продемонструвати, що Україна не здатна забезпечити безпеку в портах.

"Зараз в умовах, коли вони вимагають своїх умов проведення цієї угоди, вони намагаються тиснути таким чином. Атакуючи, забезпечуючи максимальну небезпеку для того, щоб продемонструвати всім судновласникам світу: тут небезпечно, а ми можемо запропонувати альтернативу", - додала вона.

Як українське командування повідомляло раніше, російські окупанти не збираються припиняти атаки на українську портову інфраструктуру.

Також РФ здійснила удари по складах з українським зерном, щоб нібито зірвати підготовку "терактів" проти неї.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
381
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація