Ворог змінив тактику: Гуменюк пояснила, навіщо росіяни змішують різні способи ураження

Російські війська намагаються вразити своєю потужністю.
Російські окупанти змінюють тактику обстрілів та підшукують способи ураження, щоб вплинути на міжнародних партнерів.
Про це в ефірі телемарафону заявила голова координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк.
"Дійсно ми спостерігаємо за тим, як змінює тактику ворог. Як підшукує способи ураження і намагається вплинути не тільки вогневим способом, а й вразити міжнародних партнерів, які допомагали нам забезпечувати функціонування зернового коридору", - зазначила вона.
За словами Гуменюк, російські війська намагаються вразити своєю потужністю. Саме тому, змішуючи різні способи ураження, види ракет і дронів, ворог намагається продемонструвати, що Україна не здатна забезпечити безпеку в портах.
"Зараз в умовах, коли вони вимагають своїх умов проведення цієї угоди, вони намагаються тиснути таким чином. Атакуючи, забезпечуючи максимальну небезпеку для того, щоб продемонструвати всім судновласникам світу: тут небезпечно, а ми можемо запропонувати альтернативу", - додала вона.
Як українське командування повідомляло раніше, російські окупанти не збираються припиняти атаки на українську портову інфраструктуру.
Також РФ здійснила удари по складах з українським зерном, щоб нібито зірвати підготовку "терактів" проти неї.
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