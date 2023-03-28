Ворог змінив тактику: Гуменюк розповіла, на що зараз Путін зробив ставку у війні

Нова тактика ворога полягає у тому, щоб розосередити зусилля та заплутати українську ППО.

В оперативному командуванні "Південь" розповіли про зміну тактики ворога. Нині російське командування зробило ставку на авіацію.

Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

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Як вона пояснила, нова тактика ворога полягає у тому, щоб розосередити зусилля та заплутати українську ППО.

"Однак ми бачимо, що цей задум ворога не здійснився, виходячи з тих результатів, які ми маємо на ранок", – прокоментувала Гуменюк нічні удари росіян та додала, під час цієї атаки ворожі дрони не пролітали через зону відповідальності ОК "Південь".

Нічна атака дронами

Нагадаємо, пізно ввечері 27 березня окупанти атакували Україну ударними безпілотниками "Shahed-136/131" і керованими авіаційними бомбами. Атаку іранськими БпЛА здійснювалася з північного та південно-східного напрямків. За інформацією Повітряних сил, українські військові знищили 13 повітряних цілей. Серед них - 12 ударних БпЛА "Shahed-136/131" і один розвідувальний БпЛА "Гранат-4".

Лише у напрямку Києва окупанти запустили 10 безпілотників "Shahed". Попередньо, сили ППО знищили всі повітряні цілі. Також ворожі дрони силам ППО вдалося збити у Дніпропетровській та Чернігівській областях.

ТСН.uа зібрав усі подробиці атаки, яка відбулася в ніч проти 28 березня.

Випуск ТСН 19:30 за 27 березня 2023 року | Новини України (повна версія жестовою мовою)