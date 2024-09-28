Ворог змушений переносити "дедлайни": в ОТУ "Сіверськ" розповіли про розвиток подій на Курщині

Росіяни значно збільшили кількість і якісний склад своїх підрозділів у Курській області.

Росіяни намагаються посилити свої позиції у Курській області, але не мають успіхів. Попри значне посилення обстрілів позицій українських сил ворог змушений переносити "дедлайни" витіснення ЗСУ з території РФ.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" поінформував речник Оперативно-тактичного угрупування військ "Сіверськ" Вадим Мисник.

За словами речника, можна не звертати уваги на те, що транслюють в інформаційному просторі російські пропагандисти щодо контрнаступу армії РФ у Курській області.

"Вони можуть казати все що завгодно. Ми виконуємо свої бойові завдання, і вони не можуть на це не реагувати", – зазначив Мисник.

Він додав, що Сили оборони бачать ротації ворога та їхні спроби зупинити просування українців вглиб Курської області та завадити виконанню операційних завдань.

"Значно збільшилась кількість і якісний склад цих підрозділів [російської армії – ред.]. Ми це бачимо і діємо за своїм планом. Мета єдина – продовжувати операцію і максимально наносити ураження ворогу. Їхні дедлайни – вони ні до чого. Їх перший дедлайн 1 жовтня вже практично вийшов. З другим в середині місяця буде так само. Хай спробують, ми їх тут зустрічаємо добре і вони це відчувають", – наголосив речник ОТУ "Сіверськ".

Нагадаємо, за словами військового оглядача Дениса Поповича, російські війська провалили спробу контрнаступу в Курській області, як і намагання звільнити захоплені ЗСУ території. Для ЗСУ ситуація на Курщині значно краща.

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