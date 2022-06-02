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Ворог змушений перейти до оборони: у Генштабі розповіли про ситуацію на Криворізькому напрямку

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Ворог змушений перейти до оборони: у Генштабі розповіли про ситуацію на Криворізькому напрямку

facebook.com/GeneralStaff.ua

У Генштабі Збройних Сил України розповіли про дії російських окупантів на Криворізькому напрямку.

Загалом, ворог змушений перейти до оборони непідготовлених рубежів.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

На Криворізькому напрямку окупанти активізували роботу засобів радіоелектронної боротьби.

Також російські військові продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру. Зокрема, ворог здійснив вогневе ураження в районах населених пунктів Широке, Лепетиха, Шевченкове, Осокорівка, Партизанське та інших.

Нагадаємо, раніше у Генштабі повідомили, що зростає загроза обстрілів у прикордонних областях України з боку РФ, яка варварськи нищить державу майже 100 днів.

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