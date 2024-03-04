“Ворог знайде свою смерть”: Лиховій про будівництво фортифікацій на Авдіївському напрямку

Фортифікаційні споруди на Авдіївському напрямку воїни інженерних військ продовжують будувати, до того ж почали вони це робити не після виходу ЗСУ з Авдіївки.

Детальніше про це розповів в ефірі телемарафону начальник відділу зв’язків з громадськістю угруповання військ “Таврія” Дмитро Лиховій.

Яка ситуація насправді

“Зараз це гаряча тема. Але я скажу, що велика частина тих негативних іміджевих висновків, які робляться щодо того, що нібито у нас укріплень немає, на жаль, працюють в руслі російської пропаганди і компрометують не тільки командування, а й перш за все, зневажають воїнів інженерних військ, які виконують титанічну роботу вдень і вночі зі зведення цих фортифікацій”, — зазначив Лиховій.

До того ж, зазначив він, почали інженерні війська цю роботу не після виходу з Авдіївки, вона триває як мінімум з грудня: “До, під час і після виходу з Авдіївки — ці спорудження відбуваються і надалі”.

Начальник відділу зв’язків з громадськістю угруповання військ “Таврія” зазначив, що в останні кілька днів особисто побував на кількох рубежах оборони, це переважно друга лінія оборони.

Процес триває

“Якщо ворог хоче знайти свою смерть на Авдіївському напрямку, хай наступає там, де на другому рубежі оборони нібито немає укріплень. Насправді це комплексне питання. Є кілька різних ліній оборони — ближче і далі від лінії бойового зіткнення. Не все там відбувається гладко, але цей процес триває. Спорудженням займаються обласні військові адміністрації, командування сил підтримки ЗСУ, а також власне інженерні підрозділи самих бойових механізованих піхотних бригад”, — пояснив Лиховій.

“Звичайно, укріплень багато не буває. Всі хочуть, щоб їх було більше. Але слід розуміти, що це не може бути стіна, як у “Грі престолів”. Те, що вже створено і посилюється — це величезна мережа запасних позицій, це взводні опорні пункти, розгалужені зигзагоподібні траншеї завдовжки сотні метрів з вогневими ячейками, з щілинами перекриття, подекуди із капсулами безпеки, є також мінні загородження тощо. Йдеться про ті споруди, які будуть наступними в разі подальшого наступу ворога і які забезпечать повну зупинку ворога на напрямку в Донецькій області”, — додав він.

“У нас є багато фото- і відеоматеріалів, які є доказом і відповіддю тим, хто каже, що нічого не створено. Не потрібно грати на користь ворогу і казати, що у нас нічого немає”, — резюмував начальник відділу зв’язків з громадськістю угруповання військ “Таврія” Дмитро Лиховій.

Нагадаємо, командування окупантів поклало більш як 16 тисяч бійців на Авдіївському напрямку. Однак просування ворога не вартувало того. Детальніше — в матеріалі.

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