Ворог знищив відділення "Укрпошти" в Костянтинівці, керівницю поранено (фото)

Внаслідок скидання російською армією трьох керованих авіабомб на Костянтинівку знищено відділення "Укрпошти" у населеному пункті та поранено начальницю відділення.

Про це повідомив гендиректор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

"Неділю завжди хочеться закінчити чимось таким позитивним та надихаючим, щоб активно почати тиждень.

Але іноді день такий, що натхнення викликають негативні емоції, як от сьогодні. Вдень ворог знищив наше відділення в Костянтинівці", — написав він.

Фото: Ігор Смілянський

За його словами співробітниця "Укрпошти" отримала легке поранення, тож лікується вдома.

Фото: Ігор Смілянський

"Антоніна вже вдома, і це головне — всі живі. "Укрпошта" має ще декілька відділень у Костянтинівці, які, як і відділення в Покровську та інших містах, продовжать свою роботу. Ми вже зараз почнемо планувати відкриття відділення на новому місці та нові логістичні шляхи доставки, бо слоган, який ви відобразили на нашій відомій марці "р..я, йди на…, а ми продовжимо працювати", залишається актуальним", — розповів гендиректор.

Знищено відділення Укрпошти в Костянтинівці Фото: Ігор Смілянський

Він також висловив вдячність героїчній Донецькій команді і анонсував відкриття нового відділення в Миколаївці, яке було знищене тиждень тому, а також і в самійКостянтинівці.

"Досвід негативний, проте заряд та мотивацію працювати ще активніше — отримали. P.S. Сподіваюсь, мій заряд щось зробити передасться і тим колегам у певних державних установах, від яких я чекаю на рішення. Їхню доцільність готовий продемонструвати на місці прямо в Костянтинівці. Доставку за рахунок "Укрпошти" гарантую", — додав він.

Нагадаємо, внаслідок російських ударів по Костянтинівці, що на Донеччині, відомо про одну загиблу людину.

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