Ворог знищує мальовничі місцевості Київщини, а українські війська знищують їх

Місцевих українці під ворожими обстрілами вивозять на броньованих машинах.

Ворогу вдалось артилерією та мінометним вогнем частково тимчасово відтіснити українські війська на одній ділянці фронту і кинути через річку понтонну переправу. По ньому в цей бік, ближче до Києва, перебралася російська піхота. Наші війська взялися ліквідовувати ворожий плацдарм і повернули своє.

Про це йдеться в ТСН.

На північ Київської області небо у білих шрамах від ворожих безпілотників та літаків. Росіяни весь час стежать за своїм плацдармом на річці Ірпінь. Кілька днів вони гатили сюди артилерією і от за лічені години спромоглися перекинути на правий берег понтон. Він невеликий, пішохідний, але і його потрібно негайно знищити.

Тож у українського війська починається війна з екрану монітора. Розвідники піднімають у повітря дрон і ним корегують роботу наших мінометів. Міни лягають все ближче до переправи. Надходить інформація, ворог може використати авіацію, щоб знищити українську батарею. На передову виїжджає мобільна група зі "Стінгерами".

ТСН вирушає за ними у саме село. На вулицях жодної живої душі, звідусіль лунають потужні вибухи. Українська армія відкидає ворога назад, за річку Ірпінь. Принаймні цей плацдарм знищений. ТСН вирушає у місце, куди наполегливо не радять їхати - потрощені дерева, понівечені машини. Сюди приходять люди, які вириваються з окупації.

23-річна Аліна з маленьким синочком змогла, вона пробралася, вийшла. «Багато військ, Катюжанка максимально окупована, по хатах стоять, наших там не має і не було», - каже дівчина.

Як українським захисникам вдалося ліквідовувати ворожий плацдарм на півночі Київської області

Звідси людей забирають броньованими машинами, всіх просять не затримуватися, бо ворог постійно стріляє.

Тут вже широке водяне плесо - це не озеро, це вода з Київського моря, бо через пошкоджену місцеву дамбу підтоплює навколишні села. Колись райські куточки, найкращі села Київщини ворог перетворює в руїни.

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