Ворог знов безуспішно намагався взяти Бахмут і Соледар - Генштаб ЗСУ

Росіяни не просунулися в районах населених пунктів Бахмут, Кодема, Спірне, Яковлівка та Соледар.

На Бахмутському напрямку ворог обстрілював з артилерії цивільну інфраструктуру поблизу Бахмута, Бахмутського, Соледара, Яковлівки та Вершини.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Завдав авіаційних ударів неподалік Яковлівки, Спірного, Соледара, Бахмута, Зайцевого, Вершини та Веселого. Вів повітряну розвідку БпЛА.

"Наступальними та штурмовими діями намагався просунутися в районах населених пунктів Бахмут, Кодема, Спірне, Яковлівка та Соледар, успіху не мав, відійшов", - зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, що ЗСУ відбили наступ російських військ у напрямках Авдіївки та Пісків.

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