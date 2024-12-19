Ворог знову атакував Чернігівщину: є поранений та загиблий

Увечері 18 грудня російські війська завдали удару по прикордонній громаді Чернігівської області.

Про це повідомили у Чернігівській обласній державній адміністрації та у Національній поліції.

Згідно з інформацією, у Семенівській громаді російська артилерія обстріляла житлові будинки. Унаслідок атаки поранення отримав 16-річний підліток, а також пошкоджено один із будинків.

Також читайте Росія атакувала Україну ракетами та 85 дронами: скільки вдалося знищити

У поліції повідомили, що у прикордонному Новгород-Сіверському районі через удар ворожого безпілотника під час несення служби зазнав поранень 41-річний поліцейський Новгород-Сіверського райвідділу поліції. Його у тяжкому стані було госпіталізовано.

На жаль, голова Чернігівської ОДА, повідомив, що поліцейський помер у лікарні.

"Поліціянт, який вчора був поранений внаслідок обстрілу росіян, помер у лікарні. Медики зробили усе можливе, але врятувати чоловіка не вдалося. Майор поліції Сергій Хавлук загинув під час несення служби. Мої співчуття рідним", – йдеться в повідомленні.

Він зазначив, що за добу армія рф здійснила 21 обстріл.

Нагадаємо, російські окупанти атакував Київську область за допомогою безпілотників. Внаслідок роботи ППО сталися падіння уламків дронів.

Читайте також: