Ворог знову атакує Запоріжжя: що відомо про постраждалих

У Запоріжжі лунають вибухи.

Ворог продовжує атакувати Запоріжжя. Попередньо вже стало відомо про постраждалих.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров ввечері 18 листопада.

Також повідомлялося про загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області.

Він закликав жителів перебувати у безпечних місцях.

Про ворожі БпЛА в районі Запоріжжя повідомили і Повітряні Сили ЗС України.

Нагадаємо, 17 листопада, Україна зазнала масованого російського обстрілу. Ворог запускав ударні дрони, крилаті й аеробалістичні ракети по України, зокрема по її енергосистемі.

Вранці того дня армія РФ завдала три удари по території Запоріжжя, внаслідок обстрілу два чоловіки поранені.

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