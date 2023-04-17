Ворог знову використовує тактику утилізації ПВК “Вагнер” — експерт про події у Бахмуті

Лінія бойового зіткнення зараз проходить по залізничній колії через Бахмут.

Про це розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов у ефірі ТСН в межах телемарафону.

“Можемо говорити, що саме по залізничній колії ситуація стабілізована завдяки Збройним силам України. Залізничний вокзал переходить із рук в руки. Сам вокзал не настільки важливий, наскільки важливо утримати західні райони Бахмута", — пояснив він.

Дмитро Снєгирьов також зазначив, що західні райони міста являють собою багатоповерхові житлові квартали, фактично перетворені в суцільну лінію оборони ЗСУ. Тому просування російських окупантів тут фактично призупинено.

"Є ще один позитивний момент. Мова йде про те, що російські окупанти знов використовують тактику так званою утилізації ПВК “Вагнер”, при чому повторюють досвід боїв в місті Соледар, коли ПВК запустили безпосередньо для участі у вуличних боях, а на фланги в якості “заградотрядів” вийшли підрозділи повітряно-десантних військ. Наразі в районі Бахмута роль “заградотрядів” виконує 106-та дивізія повітряно-десантних військ. Тому втрати ПВК “Вагнер” не тільки від успішних дій Збройних сил України, але й відповідно від так званого дружнього вогню з боку псковських десантників. До речі, досить показовим є те, що дружини псковських десантників — а ця дивізія вважається однією з найпідготовленіших навіть в системі повітряно-десантних військ — записали вже друге звернення до Путіна з приводу повної укомплектованості своїх чоловіків, себто бійців цієї дивізії засобами індивідуального захисту", — зазначив Дмитро Снєгирьов.

За його словами, можна говорити про те, що у росіян великі проблеми з матеріально-технічним забезпеченням не тільки так званих мобілізованих і учасників ПВК “Вагнер”, але і відповідно елітних підрозділів повітряно-десантних військ. Саме з цим пов’язані катастрофічні втрати власне цього роду військ.

"Варто зауважити, що за оцінками самої російської сторони, втрати 106-ої дивізії становлять приблизно до 50% особового складу. Це дуже серйозні втрати, які свідчать і про успішний характер дій Збройних сил України, і відповідно повну непідготовленість елітних підрозділів збройних сил РФ до безпосередньо участі у подібного роду бойових зіткненнях", — додав експерт.

Він також прояснив загальну ситуацію у Бахмуті.

"В районі Хромового є успішний характер контрнаступу ЗСУ і відповідно ми тримаємо позиції, не даючи окупантам взяти під свій безпосередній контроль локації постачання. Найбільш запеклі бої тривають у західних районах — це вулиці Корсунського та Чайковського. Там так само є успішний характер дій Збройних сил України. Ба більше — на окремих ділянках окупанта відкинули на попередні позиції”, — пояснив експерт.

Нагадаємо, саме Бахмутський, Авдіївський Мар’їнський та Лиманський напрямки ворог активно атакує, застосовуючи авіацію та артилерію.

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