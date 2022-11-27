Ворог зосередив наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках — Генштаб ЗСУ

Зберігається загроза ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури в глибині території України.

У неділю, 27 листопада, ворог продовжив спроби вести наступальні дії в Донецькій області, здійснюючи обстріли з усіх видів озброєння - танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

Про це повідомили у вечірньому зведенні Генштабу.

Упродовж бойового дня ворог завдав 4 ракетні удари по цивільних об’єктах населених пунктів Розумівка Запорізької області та Мусіївка на Дніпропетровщині, а також здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Зберігається загроза ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури в глибині території України.

На Сіверському напрямку, у прикордонних районах Брянської та Курської областей, підрозділи противника продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки російсько-українського кордону, ведення демонстраційних і провокаційних дій. Здійснили мінометний обстріл поблизу Янжулівки Чернігівської області.

На Слобожанському напрямку окупанти обстріляли з мінометів та реактивної артилерії райони населених пунктів Козача Лопань, Стрілеча, Ізбицьке, Огірцеве, Бочкове, Бударки, Чугунівка та Амбарне Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник веде оборону. Здійснив обстріли з усього спектру артилерії по районах Куп’янська, Курилівки, Табаївки, Крохмального і Берестового на Харківщині.

На Лиманському напрямку ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Артилерійського ураження зазнали райони населених пунктів Макіївка і Невське Луганської області та Ямполівка і Торське на Донеччині.

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На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій. Здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Спірне, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворог обстріляв з артилерії різних типів позиції Сил оборони та райони населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка, Золота Нива та Нескучне Донецької області.

На Запорізькому напрямках ворог обороняється. Здійснив обстріли з різнокаліберної артилерії по районах населених пунктів Времівка, Новосілка, Новопіль, Полтавка, Малинівка, Червоне, Залізничне, Дорожнянка, Новоданилівка та Кам’янське Запорізької області.

На Криворізькому та Херсонському напрямках противник веде позиційну оборону. Не припиняє артилерійські обстріли підрозділів наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро, зокрема міста Херсон.

Нагадаємо, російські окупанти перекидають свої війська на тимчасово окуповану територію України з Білорусі. Наступальних угрупувань загарбників та Волинському та Поліському напрямках не виявлено.

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