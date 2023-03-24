Ворог зосередив основні зусилля на п'яти напрямках: у Генштабі розповіли, де найгарячіше

Високою залишається ймовірність завдавання подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України.

Протягом доби російські окупанти завдали 40 авіаційних та п'ять ракетних ударів, здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях військових ЗСУ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Загинули мирні жителі.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 24 березня.

Високою залишається ймовірність завдавання подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України, адже російські окупанти і надалі використовують тактику терору.

На яких напрямках найгарячіше

Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. На них українські воїни відбили понад 38 ворожих атак.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань ворога не виявлено. На території республіки Білорусь тривають заходи бойової підготовки підрозділів збройних сил Російської Федерації. Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей. Протягом доби ворог здійснив обстріли по районах населених пунктів Городище Чернігівської області; Харківка, Іскрисківщина, Ворожба, Білопілля, Річки і Миропілля на Сумщині, а також Басове, Ветеринарне, Козача Лопань, Красне, Огірцеве, Вовчанськ, Амбарне і Тополі Харківської області.

Також читайте Росія відмовилася від планів захопити всю Україну — Подоляк

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва та поблизу населених пунктів Гряниківка і Білогорівка. Здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів Кам’янка, Дворічна, Гряниківка, Западне, Куп’янськ і Піщане Харківської області; Стельмахівка, Невське, Діброва і Білогорівка - Луганської області, а також Терни та Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, яке утримують наші захисники, а також в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське та Ступочки Донецької області. Обстріляв населені пункти Міньківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Предтечине, Олександро-Шультине, Залізне, Північне та Торецьк.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник вів наступальні дії в напрямку населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське та Побєда Донецької області. Успіху не мав. Численних ворожих обстрілів зазнали Авдіївка, Тоненьке, Нетайлове, Ласточкине, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка та Золота Нива на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Водночас, обстрілює населені пункти Ольгівське, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка і Степове Запорізької області; Білозерка та місто Херсон.

Спецперепустки для мешканців Луганщини

У тимчасово захоплених населених пунктах Луганської області загарбники продовжують чинити тиск на мирних жителів. Все складніше стає пересуватись між населеними пунктами. Зокрема, до села Плугатар можуть потрапити лише місцеві жителі за спеціальними перепустками.

Втрати окупантів

Авіація Сил оборони за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Наші захисники збили безпілотні літальні апарати противника Шахед-136 та Ланцет.

Українські ракетники і артилеристи, в той же час, уразили два пункти управління, чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, два зенітно-ракетних комплекси, склад боєприпасів, артилерійський підрозділ на вогневій позиції та двы станції радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, у Росії погрожують бронетанковою дивізією, яка стоїть на постаментах.

Втрати ворога на 24 березня – значні удари по техніці та особистому складу

Читайте також: