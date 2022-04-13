Ворог зосередив основні зусилля на захопленні окремих кварталів Маріуполя та завдає авіаударів - Генштаб

Окупанти намагаються проводити штурмові дії в районах населених пунктів Сєверодонецьк, Рубіжне та Попасна.

На Донецькому і Таврійському напрямках противник перебуває в готовності до наступальних дій.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 13 квітня.

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на захопленні окремих кварталів міста Маріуполя та завдавати авіаційних ударів.

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Окупанти намагаються проводити штурмові дії в районах населених пунктів Сєверодонецьк, Рубіжне та Попасна.

У середу, 13 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін і його армія змінюють свою стратегію. "Вони посилюють свої війська, щоб іще сильніше натиснути на Харків і весь Донбас, включно з Маріуполем", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, президент Росії Путін намагається стягнути на Донбас сили, які за чисельністю вп'ятеро перевищуватимуть розташовані там українські війська.

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