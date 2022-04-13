Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ворог зосередив основні зусилля на захопленні окремих кварталів Маріуполя та завдає авіаударів - Генштаб

Дата публікації
Перегляди
1219
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ворог зосередив основні зусилля на захопленні окремих кварталів Маріуполя та завдає авіаударів - Генштаб

gettyimages.com

Окупанти намагаються проводити штурмові дії в районах населених пунктів Сєверодонецьк, Рубіжне та Попасна.

На Донецькому і Таврійському напрямках противник перебуває в готовності до наступальних дій.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 13 квітня.

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на захопленні окремих кварталів міста Маріуполя та завдавати авіаційних ударів.

Окупанти намагаються проводити штурмові дії в районах населених пунктів Сєверодонецьк, Рубіжне та Попасна.

У середу, 13 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін і його армія змінюють свою стратегію. "Вони посилюють свої війська, щоб іще сильніше натиснути на Харків і весь Донбас, включно з Маріуполем", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, президент Росії Путін намагається стягнути на Донбас сили, які за чисельністю вп'ятеро перевищуватимуть розташовані там українські війська.

Читайте також: 

Наступна публікація