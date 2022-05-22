Ворог зосередив всі сили на штурмі Сєвєродонецька: місто перетворюють на новий Маріуполь

Ворог зосередив всі сили на штурмі Сєвєродонецька: місто перетворюють на новий Маріуполь

Окупанти намагаються оточити підконтрольну Україні частину Луганської області.

Усі свої сили ворог зосередив на штурмі Сєвєродонецька, на околицях якого постійно точаться бої.

Про це повідомляє Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Вона зазначає, що російські загарбники намагаються оточити підконтрольну уряду Україні частину Луганської області, перетворюючи на руїни міста.

"Місто перетворюють на новий Маріуполь. Учора рашисти цілеспрямовано обстріляли школу, у підвалі якої із початку війни ховалися близько 200 жителів Сєвєродонецька. Троє загинули, ще троє отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

За словами Денісової, ворог також намагається захопити "дорогу життя" – автошлях Лисичанськ – Бахмут. Це заблокує евакуацію цивільних мешканців та постачання гуманітарних вантажів.

Нагадаємо, окупанти штурмували Сєвєродонецьк з чотирьох напрямків: ЗСУ змусили їх відступити.

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