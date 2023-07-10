Ворог зосередив зусилля на трьох напрямках: Гуменюк розповіла, що відбувається на півдні

Ситуація на півдні залишається складною, хоча за минулу добу кількість обстрілів дещо зменшилася. Окупанти нервують, намагаються втримати облаштовані рубежі.

Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони "Півдня" Наталія Гуменюк.

"Ворог в обороні, намагається утримати рубежі, які в нього облаштовані. Не знає, звідки йому очікувати максимальної загрози, тому намагається роззосереджувати зусилля сил оборони, продовжуючи обстріли на Очаківському напрямку, відтягуючи туди сили та резерви Сил оборони, атакуючи керованими авіаційними бомбами на Бериславському напрямку, там намагається руйнувати все, аж до лінії узбережжя: будь-які споруди, приватні підприємства, соціальну інфраструктуру, просто скидає хаби в хаотичному порядку. Також потужно обстрілює Херсонський напрямок і Антонівський, оскільки істерія, яка була спровокована навколо Антонівського мосту, ще у ворога триває. Ми зі своїх позицій здійснюємо контрбатарейну боротьбу, зачищаємо ту теритрію, яка дозволить полегшити ситуацію з обстрілами правого берега. Люди дійсно потерпають, мирне населення зазнає поранень через ті потужні обстріли, які ворог концентрує на цьому напрямку", - сказала вона.

З її слів, минулої доби знищено було диверсійні групи ворога, які намагалися маневрувати на човнах. Знов вони намагаються відродити флот, який замовляють у свого командування. Ми успішно їх відмінусовуємо.

"Кількість обстрілів зменшилась, за цю добу вони тримаються в рамках 60, якщо раніше було 90+. Але концентрація їх по певних напрямках досить висока. Вони зосередились на трьох основних напрямках - Берислав, Херсон і Очаківський напрямок", - додала вона.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що найближчим часом можуть бути нові відступи на фронті з боку РФ.

"Я маю надію, що найближчим часом ми побачимо чергові "жести доброї волі" на сході та на півдні України", - сказав він.

Наталія Гуменюк також заявляла, що на окупованій частині Херсонщини почастішали випадки мародерства і захоплення у полон цивільних за викуп окупантами, що може свідчити про підготовку до так званого "жесту доброї волі".

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