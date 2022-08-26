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Ворог зосередив зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області - Генштаб

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Ворог зосередив зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області - Генштаб

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Загарбники намагаються відновити боєздатність підрозділів, що зазнали втрат.

Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області.

Російські окупанти намагаються утримати захоплені райони Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Збройних сил України 26 серпня.

Крім того, загарбники зосередились на відновленні боєздатності підрозділів, що зазнали втрат.

"Наші підрозділи продовжують успішні виконання ракетно-артилерійських вогневих завдань на визначених напрямках та завдають окупантам втрат у ближніх боях", - наголошується у зведенні.

Нагадаємо, "пекло" поблизу Донецька стримують українські воїни під нищівним ворожим обстрілом.

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