Ворог зосередив зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області - Генштаб

Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області.

Російські окупанти намагаються утримати захоплені райони Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Збройних сил України 26 серпня.

Крім того, загарбники зосередились на відновленні боєздатності підрозділів, що зазнали втрат.

"Наші підрозділи продовжують успішні виконання ракетно-артилерійських вогневих завдань на визначених напрямках та завдають окупантам втрат у ближніх боях", - наголошується у зведенні.

Нагадаємо, "пекло" поблизу Донецька стримують українські воїни під нищівним ворожим обстрілом.

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