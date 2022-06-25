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Ворог зосередився на наступі в напрямку Довгеньке - Мазанівка у бік Слов'янська, там триває бій: Генштаб

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Ворог зосередився на наступі в напрямку Довгеньке - Мазанівка у бік Слов'янська, там триває бій: Генштаб

Фото: Associated Press

На Слов'янському напрямку противник основні зусилля зосереджує на веденні наступу в напрямку населених пунктів Довгеньке та Долина.

Ворог обстріляв позиції ЗСУ поблизу Нової Дмитрівки, Хрестища, Дібровного та Богородичного. Намагається вести штурмові дії в напрямку Довгеньке - Мазанівка, бій триває. Завдав авіаудару неподалік Дібровного.

Про це у ранковому зведенні 25 червня повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Донецькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів та проведенні перегрупування військ.

На Краматорському напрямку активних дій не вів. Здійснював вогневе ураження наших підрозділів із мінометів та реактивної артилерії у районах Райгородка і Стародубівки.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 122-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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