Ворог зосереджує зусилля на блокуванні цивільного судноплавства: у Генштабі розповіли, що відбувається на півдні України

Російські окупанти на Південнобузькому напрямку ведуть оборону.
Рашисти продовжують заходи з удосконалення фортифікаційного обладнання другого та третього рубежів оборони. Здійснюють маскування.
Про це повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.
“На Бессарабському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала. В акваторіях Чорного та Азовського морів ворог зосереджує основні зусилля на блокуванні цивільного судноплавства. В акваторії Чорного моря в готовності до застосування знаходяться носії крилатих ракет морського базування “Калібр”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, що українські військові почали нищити рашистів системою залпового вогню "Буревій".
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