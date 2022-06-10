Ворог зосереджує зусилля на блокуванні цивільного судноплавства: у Генштабі розповіли, що відбувається на півдні України

Ворог зосереджує зусилля на блокуванні цивільного судноплавства: у Генштабі розповіли, що відбувається на півдні України

Російські окупанти на Південнобузькому напрямку ведуть оборону.

Рашисти продовжують заходи з удосконалення фортифікаційного обладнання другого та третього рубежів оборони. Здійснюють маскування.

Про це повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Також читайте Підозру в держзраді оголосили близькому до Медведчука політтехнологу Погребинському

“На Бессарабському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала. В акваторіях Чорного та Азовського морів ворог зосереджує основні зусилля на блокуванні цивільного судноплавства. В акваторії Чорного моря в готовності до застосування знаходяться носії крилатих ракет морського базування “Калібр”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що українські військові почали нищити рашистів системою залпового вогню "Буревій".

Читайте також: