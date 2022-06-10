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Ворог зосереджує зусилля на блокуванні цивільного судноплавства: у Генштабі розповіли, що відбувається на півдні України

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Ворог зосереджує зусилля на блокуванні цивільного судноплавства: у Генштабі розповіли, що відбувається на півдні України

Фото: Associated Press

Російські окупанти на Південнобузькому напрямку ведуть оборону. 

Рашисти продовжують заходи з удосконалення фортифікаційного обладнання другого та третього рубежів оборони. Здійснюють маскування.

Про це повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

“На Бессарабському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала. В акваторіях Чорного та Азовського морів ворог зосереджує основні зусилля на блокуванні цивільного судноплавства. В акваторії Чорного моря в готовності до застосування знаходяться носії крилатих ракет морського базування “Калібр”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що українські військові почали нищити рашистів системою залпового вогню "Буревій".

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