Ворог зосереджує зусилля на Донбасі та намагається утримати тимчасово окуповані території - Генштаб

Ворог зосереджує зусилля на Донбасі та намагається утримати тимчасово окуповані території - Генштаб

Триває 33-й день героїчного протистояння російській агресії.

Противник зосереджує основні зусилля на виконанні завдання щодо виходу на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Також, російське окупаційне командування докладає максимум зусиль для утримання під контролем тимчасово зайнятих територій України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що станом на 28 березня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становлять 17 тисяч осіб. Українські військові відважно та віддано захищають землю від російських загарбників.

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