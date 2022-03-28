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Ворог зосереджує зусилля на Донбасі та намагається утримати тимчасово окуповані території - Генштаб

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Ворог зосереджує зусилля на Донбасі та намагається утримати тимчасово окуповані території - Генштаб

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Триває 33-й день героїчного протистояння російській агресії.

Противник зосереджує основні зусилля на виконанні завдання щодо виходу на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Також, російське окупаційне командування докладає максимум зусиль для утримання під  контролем тимчасово зайнятих територій України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що станом на 28 березня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становлять 17 тисяч осіб. Українські військові відважно та віддано захищають землю від російських загарбників.

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