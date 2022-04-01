Ворог зосереджує зусилля на взятті Попасної, Рубіжного та Маріуполя: яка ситуація на Донецькому напрямку

Ворог зосереджує зусилля на взятті Попасної, Рубіжного та Маріуполя: яка ситуація на Донецькому напрямку

Окупанти продовжують бомбити авіацією населені пункти регіону.

На Донецькому напрямку ворог зосереджує зусилля на взятті під контроль населених пунктів Попасна та Рубіжне, а також встановленні повного контролю над містом Маріуполь.

Про це 1 квітня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"На Донецькому напрямку ворог продовжує здійснювати вогневий вплив та штурмові дії на окремих напрямках. Продовжує завдавати авіаційних ударів по населених пунктах. Основні зусилля зосереджує на взятті під контроль населених пунктів Попасна та Рубіжне, а також встановленні повного контролю над містом Маріуполь", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 37-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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