Ворог зосередився на зоні ООС, Маріуполі і Миколаєві: Арестович розповів, що відбувається на 20 день війни Росії проти України

У частині міст російські окупанети стали в оборону.
В Україні триває 20 день війни. Воєнно-політичне керівництво країни, керівництво сил оборони, президент, уряд контролюють ситуацію.
Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович 15 березня.
"Ворог основні зусилля змістив на зону ООС, Маріуполь і місто Миколаїв. Київ, Суми, Чернігів, Харків – там вони стали в оборону і ведуть дії тактичного значення, які не впливають на зростання рівня загроз", - розповів Арестович.
Нагадаємо, раніше у ЗСУ розповіли, за яких умов залучатимуть солдатів-строковиків до оборони держави.
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