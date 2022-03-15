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Ворог зосередився на зоні ООС, Маріуполі і Миколаєві: Арестович розповів, що відбувається на 20 день війни Росії проти України

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Ворог зосередився на зоні ООС, Маріуполі і Миколаєві: Арестович розповів, що відбувається на 20 день війни Росії проти України

У частині міст російські окупанети стали в оборону.

В Україні триває 20 день війни. Воєнно-політичне керівництво країни, керівництво сил оборони, президент, уряд контролюють ситуацію. 

Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович 15 березня. 

"Ворог основні зусилля змістив на зону ООС, Маріуполь і місто Миколаїв. Київ, Суми, Чернігів, Харків – там вони стали в  оборону і ведуть дії тактичного значення, які не впливають на зростання рівня загроз", - розповів Арестович. 

Нагадаємо, раніше у ЗСУ розповіли, за яких умов залучатимуть солдатів-строковиків до оборони держави.

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