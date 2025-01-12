Ворог зробив 33 спроби прорвати оборону на Покровському напрямку — Генштаб

Сили оборони України успішно відбили вісім атак ворога на Краматорському напрямку, але ще чотири атаки тривають.

Прикордонні населені пункти Сумщини та Чернігівщини, зокрема Студенок, Бачевськ, Медведівка та Тимоновичі, зазнають обстрілів з території Росії.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку поблизу населених пунктів Вовчанськ і Казачі Лопани ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі українських військ.

На Куп'янському напрямку противник здійснив шість штурмів у районі Петропавлівки та Піщаного. Три зіткнення завершено, ще три тривають.

На Лиманському напрямку російські війська атакували сім разів поблизу Копанки, Шийківки, Першотравневого, Макіївки, Тернів і Зарічного. Три атаки ворога залишаються незавершеними.

Сили оборони відбили вісім атак росіян поблизу Білої гори, Часового Яру та Ступочка на Краматорському напрямку. Чотири атаки ворога продовжуються.

На Торецькому напрямку ворог дев'ять разів атакував поблизу населених пунктів Торецьк, Біла Гора та Щербиновка. Зіткнення тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти зробили 33 спроби вибити наших захисників з зайнятих позицій у районах населених пунктів: Єлизавета, Лісівка, Зелене, Нова Трудова, Покровськ, Удачне, Котлайн, Нововасилівка, Срібне, Петропавлівка, Шевченко, Дачне, Янтарне. Сили оборони відбили 22 атаки, ще 11 зіткнень тривають. Точні втрати ворога уточнюються.

На Новопавлівському напрямку окупанти один раз атакували позиції наших військ поблизу Константинополя. На Новопіллі ворог скинув три такси.

Ворог не здійснював активних дій на Оріхівському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках.

В оперативній зоні на Курщині підрозділи сил оборони України відбили дві атаки російських захопників, ще три атаки тривають. Противник випустив понад 220 снарядів та здійснив чотири авіаудари.

На інших напрямках фронту ситуація суттєво не змінилася.

Нагадаємо, російській армії не вдається повністю використати свій військовий потенціал через теплу зиму, яка заважає їхній кампанії. Резерви людей і техніки, призначені для зимових операцій, не ефективні через погані погодні умови та бездоріжжя.

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