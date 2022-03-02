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"Ворог звіріє": на Чернігівщині військові РФ обстрілюють автівки "швидкої" та ДСНС

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"Ворог звіріє": на Чернігівщині військові РФ обстрілюють автівки "швидкої" та ДСНС

УНІАН

У області загострюється ситуація.

Російські окупаційні війська у Чернігівській області не дають можливості доправити гуманітарні вантажі до відрізаних від постачання закладів, обстрілюють автомобілі медиків і ДСНС.

Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у Telegram-каналі.

"Ворог звіріє. Не можемо домовитись про гуманітарний коридор для відрізаних від постачання закладів (наприклад, психлікарня у Халявині). Окупанти стріляють в авто швидкої допомоги та ДСНС по всій області", - йдеться у повідомленні.

Також він повідомив, що у Чернігів сьогодні зайшли 4 фури із продуктами, які розподіляють через торгівельні мережі.

"Пропрацьовуємо наступні поставки. Проблем із продуктами не буде. Це не враховуючи допомоги від приватників... Соціальні заклади для літніх людей, для дітей у Чернігові та області: всі з продуктами, персонал працює", - зазначив Чаус.

За його словами, ситуація з ліками гірша, на поставку очікують лише завтра. Поки що лікувальні заклади обмінюються найнеобхіднішим. Власники аптек домовляються про доставку зі складів ліків відповідно до потреби. Продаж ліків запускає одна з продуктових мереж міста.

ОВА координує доставку гуманітарних вантажів з областей. Охочих організувати доставку вже зараз в рази більше потреби, сказав Чаус.

Він додав, що громадам точково допомагають з розв'язанням проблем: продукти, електропостачання тощо та запевнив, що блокпости у Чернігові забезпечуються усім необхідним.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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