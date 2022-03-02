"Ворог звіріє": на Чернігівщині військові РФ обстрілюють автівки "швидкої" та ДСНС

У області загострюється ситуація.

Російські окупаційні війська у Чернігівській області не дають можливості доправити гуманітарні вантажі до відрізаних від постачання закладів, обстрілюють автомобілі медиків і ДСНС.

Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у Telegram-каналі.

"Ворог звіріє. Не можемо домовитись про гуманітарний коридор для відрізаних від постачання закладів (наприклад, психлікарня у Халявині). Окупанти стріляють в авто швидкої допомоги та ДСНС по всій області", - йдеться у повідомленні.

Також він повідомив, що у Чернігів сьогодні зайшли 4 фури із продуктами, які розподіляють через торгівельні мережі.

"Пропрацьовуємо наступні поставки. Проблем із продуктами не буде. Це не враховуючи допомоги від приватників... Соціальні заклади для літніх людей, для дітей у Чернігові та області: всі з продуктами, персонал працює", - зазначив Чаус.

За його словами, ситуація з ліками гірша, на поставку очікують лише завтра. Поки що лікувальні заклади обмінюються найнеобхіднішим. Власники аптек домовляються про доставку зі складів ліків відповідно до потреби. Продаж ліків запускає одна з продуктових мереж міста.

ОВА координує доставку гуманітарних вантажів з областей. Охочих організувати доставку вже зараз в рази більше потреби, сказав Чаус.

Він додав, що громадам точково допомагають з розв'язанням проблем: продукти, електропостачання тощо та запевнив, що блокпости у Чернігові забезпечуються усім необхідним.