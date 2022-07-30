Ворог зводить інженерне обладнання позицій та веде повітряну розвідку: що відбувається на північному кордоні

У Генеральному штабі ЗСУ наголосили, що бойовий, чисельний склад та характер дій угруповання російської армії залишається без суттєвих змін.

Водночас російські загарбники на припиняють завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ від 30 липня.

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На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація змін не зазнала. На останньому, у прикордонних районах, триває інженерне обладнання позицій та ведення повітряної розвідки БпЛА.

На Харківському напрямку противник здійснював обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Світличне, Руські Тишки, Дуванка, Піщане, Верхній Салтів, Коробочкине, Леб’яже, Петрівське, Норцівка та Залиман. Завдав авіаційного удару в районі Мосьпанового.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з американськими конгресменами в Києві повідомив, що найближчі 3-6 тижнів стануть вирішальними у звільненні окупованих територій, зокрема йдеться про південні регіони.

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