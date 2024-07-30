Окупанти "лізтимуть вперед всім, чим можуть": якою буде війна в Україні 2024 - невтішний прогноз РНБО

Росія знову повернеться до ударів по енергетиці України.

Війна восени 2024 року буде складною. Україна зіткнеться із важкими викликами як на фронті, так і у суспільстві.

Такий прогноз озвучив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

На його думку, перед Україною цієї осені постануть такі важливі виклики:

"Схід. Ворог намагатиметься в серпні лізти вперед всім, чим може. І стримати його вкрай важливо.

Наша далекобійність, удари по місцях базування Ту та інших аеродромах, з яких завдаються удари по Україні - пріоритет. Це важливо і для нашої оборони. Нафтобази, енергетика ворога - він має відчути, що бажання знищувати нас має гострі наслідки.

Це важливо і для нашої оборони. Нафтобази, енергетика ворога - він має відчути, що бажання знищувати нас має гострі наслідки. Ворог спробує масово бити по нашій енергетиці. Зірвати його плани вкрай важливо і пункт 2 - це частина цих зусиль, як і посилення ППО".

Останнє, четверте - те, що Росія спрямує кампанію із дезінформації на мобілізацію та втому від війни.

"Але це удари всередину країни, які ми все ж відіб‘ємо. Але також ворог працює агресивно з українцями за кордоном, використовуючи таких, як Швець, деяких блогерів, що поїхали і сидять в інших країнах. Мільйони наших людей, з якими ми повинні працювати щодня. Це виклик", - вважає Коваленко.

Нагадаємо, видання NYT пише, що після запеклих боїв Україна втрачає тяжко відвойовані села.

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