"Ворогу не потрібне саме місто Ізюм": Синєгубов назвав справжню мету окупантів на тому напрямку

"Ворогу не потрібне саме місто Ізюм": Синєгубов назвав справжню мету окупантів на тому напрямку

ЗСУ героїчно заважають російським військам і майже щодня ворог там зазнає втрат.

Російським військам не потрібен сам Ізюм Харківської області, а потрібен напрямок, через який окупанти змогли б переправляти техніку у бік Луганської та Донецької областей.

Про це голова Харківської обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов сказав у інтерв’ю Фактам ICTV.

"Давайте кілька слів передісторії, чому виник зараз Ізюм у тому вигляді, в якому він зараз. До мене телефонував мер міста Ізюма і питав про порядок його дій, узгоджував свої дії щодо блокування сил окупантів і як не дозволити пройти їм саме містом. Це, знову ж таки, доводить патріотизм людей, які там перебувають. Вони розвели мости через річку, і це фактично затримало ворога на північній половині цього міста. Тож ворог більше ніж місяць намагався переправитись на іншу половину, адже там залишився лише пішохідний міст – він ніяк не міг переправити туди свою важку техніку", – пояснив Синєгубов.

Щодо військової ситуації, то він сказав, що наразі ЗСУ, враховуючи воєнну обстановку, маневрують.

"І я не можу зараз сказати, що місто повністю перебуває під контролем окупантів, тобто південна його частина. Бо там досі бойові дії, обстріли", – зазначив голова Харківської області.

"Ворогу, насправді, не потрібне саме місто Ізюм, йому потрібен напрямок, через який би він зміг переправляти техніку у бік Луганської, Донецької областей – на ті безпосередньо території, рубежі, щоб посилювати там свою військову присутність. Звісно, наші Збройні сили героїчно їм у цьому заважають. Майже щодня ворог там зазнаєвтрат серед своєї авіації, великої кількості броньованої техніки та живої сили", – повідомив Синєгубов.

Нагадаємо, голова Харківської ОВЦА також повідомив, що міський голова Балаклії разом з родиною виїхав до Росії. За цим фактом відкрито кримінальне провадження.

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