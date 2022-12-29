Ворогу не вдалося досягти тих цілей, які він перед собою ставив: в "Укренерго" розповіли про ситуацію зі світлом

Володимир Кудрицький зазначив, що через значні мережеві пошкодження нині складно доправляти електроенергію на Харківщині, Київщині, Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, Львівщині.

Після десятої масованої ракетної атаки енергосистема відновлюється в плановому режимі — ворогу не вдалося досягти тих цілей, які він очевидно перед собою ставив. Погасити нашу енергосистему окупантам не вдалося.

Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі інформаційного телемарафону 29 грудня, коментуючи наслідки сьогоднішньої терористичної атаки для енергосистеми України.

"На цей момент значна частина генеруючих потужностей у системі відновлена, але є значні пошкодження мережі та деяких електростанцій. Вони пов’язані з тим, що це була не одна ракетна атака, а по суті серія атак. Все почалося вночі з серії атак дронами, потім була масована ракетна атака, і потім ще декілька атак системами С-300 по Харківщині та Миколаївщині. Тобто ворог намагався стріляти сьогодні всім, що має, але глобальної цілі не досяг. Система працює", - зазначив він.

На жаль, за словами Кудрицького, через значні мережеві пошкодження нині складно доправляти електроенергію на Харківщині, Київщині, Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, Львівщині.

"Ремонтні бригади "Укренерго" працюють над відновленням мереж постійно, в тому числі й зараз", - уточнив голова правління НЕК "Укренерго".

Нагадаємо, за попередніми даними, 29 грудня окупаційні війська застосували 69 ракет. Силами і засобами Повітряних Сил, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, знищено 54 ворожі крилаті ракети. Під час масованого удару по Україні вибухи лунали в Києві, Харкові, Львові, у Полтавській та Одеській областях. В результаті атаки пошкоджені житлові будинки і об'єкти критичної інфраструктури, постраждали мирні жителі.

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