Ворог активізував наступ на Лиманському напрямку – ЗСУ

Військова техніка працює на фронті / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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Російські війська намагаюься тиснути на Лиманському напрямку. Сили оборони України знищують ворожі штурмові групи ще на підступах до позицій.

Про це повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця».

Російські окупанти на Лиманському напрямку час від часу проводять серію атак. Найгарячіша ситуація — у смузі відповідальності воїнів бригади Хоробрих.

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«Тут противник активізував наступальні дії здебільшого піхотними групами, але зміг накопичити суттєву чисельну перевагу. Ворожі підрозділи укомплектовані переважно добре підготовленими контрактниками», — зауважили в ОСУВ «Хортиця».

Там наголосили, що бійці бригади Хоробрих знищують російські штурмові групи ще на підступах до своїх оборонних позицій.

Нагадаємо, за інформацією DeepState, протягом 30 березня російські війська просунулися на Донеччині та на Харківщині.