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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Ворог активізував наступ на Лиманському напрямку – ЗСУ

Російські війська посилили атаки на Лиманському напрямку, але українські оборонці завдають їм втрат.

Автор публікації
Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Військова техніка працює на фронті

Військова техніка працює на фронті / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Російські війська намагаюься тиснути на Лиманському напрямку. Сили оборони України знищують ворожі штурмові групи ще на підступах до позицій.

Про це повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця».

Російські окупанти на Лиманському напрямку час від часу проводять серію атак. Найгарячіша ситуація — у смузі відповідальності воїнів бригади Хоробрих.

«Тут противник активізував наступальні дії здебільшого піхотними групами, але зміг накопичити суттєву чисельну перевагу. Ворожі підрозділи укомплектовані переважно добре підготовленими контрактниками», — зауважили в ОСУВ «Хортиця».

Там наголосили, що бійці бригади Хоробрих знищують російські штурмові групи ще на підступах до своїх оборонних позицій.

Нагадаємо, за інформацією DeepState, протягом 30 березня російські війська просунулися на Донеччині та на Харківщині.

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