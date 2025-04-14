Ворог атакував медичну установу в Одесі: Труханов показав наслідки (фото)

Наслідки удару по Одесі / © t.me/truonline

Реклама

Внаслідок атаки ударних безпілотників в одному з медичних закладів Одеси пошкоджене перекриття та скління, понівечена операційна.

Про це повідомив очільник міста Геннадій Труханов.

Він заявив, що внаслідок ворожої атаки пацієнти не постраждали.

Реклама

Крім того, пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, магістральну дорогу, СТО та автівки.

«На місці працюють оперативні служби та міський штаб. Після отримання дозволу комунальні служби розпочнуть ліквідацію наслідків атаки й відновлення дорожнього полотна», — йдеться у заяві.

Наслідки обстрілу Одеси / © t.me/truonline Наслідки обстрілу Одеси / © t.me/truonline Наслідки обстрілу Одеси / © t.me/truonline Наслідки обстрілу Одеси / © t.me/truonline Наслідки обстрілу Одеси / © t.me/truonline Наслідки обстрілу Одеси / © t.me/truonline Наслідки обстрілу Одеси / © t.me/truonline Наслідки обстрілу Одеси / © t.me/truonline

Наразі відомо про 5 постраждалих. Їм надається необхідна медична допомога.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники вкотре атакували Одесу своїми ударними безпілотниками.

Ми раніше інформували, що США висловили співчуття жертвам «жахливого російського ракетного обстрілу міста Суми в Україні», який РФ завдала у Вербну неділю.