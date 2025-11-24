Ворог атакував Сумщину дронами: стали відомі наслідки

Дрони

У Сумській громаді зафіксовано атаку російських ударних БпЛА, внаслідок якої пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації у Telegram.

За наявною інформацією, після удару в місті спостерігаються перебої з електропостачанням.

Також безпілотники влучили у житловий сектор одного зі старостинських округів. Дані щодо масштабу руйнувань та можливих постраждалих наразі уточнюються.

Влада наголошує, що загроза повторних ударів зберігається, та закликає мешканців залишатися в укриттях і дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги.

