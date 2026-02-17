- Дата публікації
Ворог атакував Запоріжжя "Шахедами": Федоров повідомив про наслідки
Внаслідок удару дронами по Запоріжжю постраждала одна людина. Зафіксовано пошкодження житлових будинків, на місці працюють служби.
Російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками ввечері 17 лютого. Внаслідок удару поранення дістала одна людина, яка, на жаль, померла. Також зафіксовані пошкодження житлової забудови.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
«На жаль, жінка, яка отримала поранення внаслідок атаки на Запоріжжя, загинула», — повідомив він.
За попередніми даними, внаслідок атаки дронами-камікадзе типу «Шахед» пошкоджені вікна та фасади житлових будинків. Поранено жінку. Інформація щодо її стану уточнюється.
«За попередньою інформацією внаслідок удару „Шахедом“ пошкоджені вікна та фасади житлових будинків», — написав Федоров.
На місці працюють екстрені служби. Наслідки обстрілу з’ясовуються.
Нагадаємо, росіяни перекинули елітні підрозділи з Херсонщини на Гуляйпільський напрямок. Вони намагаються прорвати оборону ЗСУ на Запоріжжі та створити загрозу обласному центру.
Тим часом ЗСУ відбили понад 200 квадратних кілометрів за менш ніж тиждень.