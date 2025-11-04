ТСН у соціальних мережах

Війна
238
1 хв

Ворог атакує Україну БпЛА: напрямок руху

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © tsn.ua

Україну в ніч проти 4 листопада атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

  • БпЛА на Харківщині в напрямку на/повз Слобожанське;

  • БпЛА на Дніпропетровщині в напрямку Павлограда, Юріївки зі сходу;

  • БпЛА на півдні Одещини, курс - західний (вектор - н.п.Катлабуг).

  • БпЛА на західних околицях м.Запоріжжя, курс - північно-західний.

  • БпЛА в напрямку Ізмаїла (Одещина) з північного сходу.

  • Триває загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

