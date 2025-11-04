- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 238
- Час на прочитання
- 1 хв
Ворог атакує Україну БпЛА: напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 4 листопада атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
БпЛА на Харківщині в напрямку на/повз Слобожанське;
БпЛА на Дніпропетровщині в напрямку Павлограда, Юріївки зі сходу;
БпЛА на півдні Одещини, курс - західний (вектор - н.п.Катлабуг).
БпЛА на західних околицях м.Запоріжжя, курс - північно-західний.
БпЛА в напрямку Ізмаїла (Одещина) з північного сходу.
Триває загроза застосування ворогом ударних БпЛА.