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- Війна
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Ворог атакує Україну ударними БпЛА: військові назвали напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 15 квітня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі.
Ворожий БпЛА на півночі Сумщини в районі Сум, курс на схід.
Раніше повідомлялося, що російські війська атакували Одеську область безпілотниками у ніч проти 14 квітня. Через це виникли пожежі і зафіксовані руйнування.
Ми раніше інформували, що російські загарбники вкотре атакували Одесу своїми ударними безпілотниками.