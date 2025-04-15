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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
524
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1 хв

Ворог атакує Україну ударними БпЛА: військові назвали напрямок руху

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Мапа тривог

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 15 квітня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі.

  • Ворожий БпЛА на півночі Сумщини в районі Сум, курс на схід.

Раніше повідомлялося, що російські війська атакували Одеську область безпілотниками у ніч проти 14 квітня. Через це виникли пожежі і зафіксовані руйнування.

Ми раніше інформували, що російські загарбники вкотре атакували Одесу своїми ударними безпілотниками.

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