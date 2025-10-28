Ворог б’ється об оборону: що стримує росіян на Донеччині та Запоріжжі

ЗСУ на фронті / © Associated Press

Росія не відмовилася від намірів повністю захопити чотири українські області, однак реалізація цих планів малоймовірна.

Про це в інтерв’ю OBOZ.UA заявив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

За його словами, для досягнення цілей ворогу потрібно одночасно отримати масову військово-технічну допомогу та ослаблення української армії, що наразі виглядає нереально.

Нині російські сили намагаються просунутися біля Покровська та Куп’янська, але твердої фіксації контролю там немає. Лінії фронту розмиті, а бойові порядки сторін часто перемішані.

«Є шанс утримати Покровськ, але найважливіше — зберегти особовий склад. Росіяни просуваються малими групами, а наші дрони ефективно їх знищують», — наголосив експерт.

На південному напрямку ворог намагається просунутися в бік Степногірська, Оріхова та Гуляйполя. Проте, за словами Жмайла, у Запорізькому напрямку побудовано три лінії оборони, укріплені мінними полями та протидроновими системами.

«Навіть якщо росіянам вдасться десь прорватися, вони впруться в потужну стіну оборони, яку подолати буде вкрай важко», — зазначив він.

Російські війська продовжують завдавати ударів по Запоріжжю ракетами, дронами та авіабомбами. Водночас, за словами експерта, ефективність цих атак знизилася щонайменше удвічі — завдяки злагодженій роботі ППО.

«КАБи й „Шахеди“ не здатні змінити ситуацію на фронті. Ми навчилися збивати їхні розвідники, які наводять боєприпаси. У ворога немає жодної „суперзброї“», — підкреслив Жмайло.

За оцінками експерта, навіть якщо Україні доведеться відступати з окремих населених пунктів, ключовим пріоритетом залишається збереження життя військових.

«Куп’янськ, Покровськ і Мирноград уже перетворилися на руїни. Головне — втримати лінію фронту. Росіяни несуть рекордні втрати, і це їхній головний провал 2025 року», — резюмував Дмитро Жмайло.

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що Покровськ на сьогодні є головною ціллю російської армії, і заявив про нарощування угруповання захисників для його оборони. За словами глави держави, ворог хотів, щоб Куп’янськ був основною ціллю, але не має там можливостей для наступу. На Новопавлівському напрямку ситуація більш-менш стабільна; у Лимані загарбники повністю втратили наступальну ініціативу; Часів Яр та Костянтинівка — без успіху противника; українські сили трішки просунулися на Сумському напрямку.