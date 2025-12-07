Ворог готує масштабну наступальну операцію — військовий експерт розкрив, де саме

Армія Росії / © Associated Press

Російські війська нарощують активність у Запорізькій області та на суміжних напрямках, що може свідчити про підготовку масштабної наступальної операції на Запоріжжя.

Про це в ефірі “Еспресо” повідомив експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк.

За його словами, найскладніша ситуація зараз спостерігається на гиляйпільському напрямку. Російські сили намагаються прорватися до Покровського та вже ведуть бої за Гуляйполе.

“Противник, маючи перевагу у живій силі та озброєнні, прорвав тактичну зону оборони на фронті близько 30 км. Це дозволяє говорити про підготовку подальшої наступальної операції в напрямку Запоріжжя”, — зазначив Кевлюк.

Додатковою ознакою планів ворога він назвав активізацію 7-ї десантно-штурмової дивізії РФ у районах Степногірська та Плавнів — росіяни намагаються вийти на ближчі підступи до обласного центру та отримати можливість обстрілювати місто артилерією.

Попри це, експерт вважає, що найближчими місяцями масштабного штурму не буде:

“Операція із захоплення Запоріжжя не почнеться раніше весни. Ворог не зможе зробити це швидко. Але активність росіян на стику Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей свідчить про підготовчі дії”.

Нагадаємо, за інформацією військового експерта Станіслава Бунятова “Османа”, російські війська значно активізували наступальні дії, задіявши велику кількість живої сили. Головною метою атак залишається захоплення Мирнограда та створення переваги для подальшого просування на ключові логістичні вузли.