Ворог готує наступ широким фронтом: що відбувається на Покровському напрямку — оглядач

На Покровському напрямку зберігається складна ситуація — російські війська активізували наступальні дії та концентрують зусилля на кількох ключових ділянках.

Про це повідомив військовий оглядач Богдан Мирошников.

Найбільшу увагу противник приділяє остаточному захопленню Гришиного. Паралельно окупанти намагаються здійснити обхідний маневр поблизу Новоолександрівки, використовуючи рельєф місцевості. Ймовірною метою таких дій є просування до села Добропілля, яке розташоване приблизно за 2,5 км від однойменного міста.

Інтенсивні бойові дії тривають і в районі Родинського. За словами оглядачів, контроль над територією там мінімальний з обох сторін. Фактично ця зона перетворилася на так звану «кіл-зону», через яку російські війська постійно намагаються прорватися.

Також не припиняються атаки у напрямку Білицького.

Експерти зазначають: якщо противнику вдасться захопити Гришине, наступними цілями можуть стати Родинське та Добропілля.

Крім того, окупанти накопичують сили в районі Софіївки та Шахового, що може свідчити про підготовку удару по Добропіллю одразу з двох напрямків. Із цього ж району не виключається подальше просування в бік Дружківки.

Загалом ситуація на напрямку оцінюється як складна. Аналітики припускають, що після завершення підготовчих дій російські війська можуть розпочати наступ широким фронтом.

Ймовірно, у весняно-літній кампанії ключовими для противника стануть напрямки Добропілля, Дружківки, Костянтинівки та Лимана.

Нагадаємо, речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов повідомив, що російська окупаційна армія готується до посилення наступальних дій на фронті. Зокрема, росіяни займаються відновленням боєздатності своїх підрозділів.