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- Війна
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Ворог масовано атакував Дніпро безпілотниками: з'явилися фото наслідків
У місті є потерпілі та руйнування.
Вночі 9 квітня росіяни масовано атакували безпілотниками місто Дніпро. Попередньо, постраждали 15 людей, з них 8 осіб перебувають у лікарнях.
Про це повідомляє ДСНС.
За даними відомства, пошкоджень зазнали приватні будинки, багатоповерхівки та автомобілі. Є руйнування на території декількох підприємств.
“Пожежі, що виникли внаслідок ворожої атаки — ліквідовані”, — констатували у ДСНС.
До робіт залучались понад 90 рятувальників та 19 одиниць техніки ДСНС.
Нагадаємо, вночі проти середи, 9 квітня, російська армія атакувала Дніпропетровську область безпілотниками. Найбільше через ворожі дрони дісталося Дніпру. У місті є потерпілі та руйнування.