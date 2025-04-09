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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Ворог масовано атакував Дніпро безпілотниками: з'явилися фото наслідків

У місті є потерпілі та руйнування.

Автор публікації
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака на Дніпро 9 квітня

Атака на Дніпро 9 квітня / © ДСНС

Вночі 9 квітня росіяни масовано атакували безпілотниками місто Дніпро. Попередньо, постраждали 15 людей, з них 8 осіб перебувають у лікарнях.

Про це повідомляє ДСНС.

/ © ДСНС

© ДСНС

За даними відомства, пошкоджень зазнали приватні будинки, багатоповерхівки та автомобілі. Є руйнування на території декількох підприємств.

“Пожежі, що виникли внаслідок ворожої атаки — ліквідовані”, — констатували у ДСНС.

/ © ДСНС

© ДСНС

До робіт залучались понад 90 рятувальників та 19 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, вночі проти середи, 9 квітня, російська армія атакувала Дніпропетровську область безпілотниками. Найбільше через ворожі дрони дісталося Дніпру. У місті є потерпілі та руйнування.

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