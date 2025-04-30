Війна в Україні / © Associated Press

Реклама

Російські загарбники намагаються накопичувати живу силу та продовжують атакувати позиції Сил оборони вздовж річки Оскіл, що на Харківщині.

Про це в етері телемарафону заявив речник Нацгвардії Руслан Музичук.

«Противник дійсно тривалий час вже намагається форсувати саму річку Оскіл. Ми бачили ще з кінця минулого року в районі Піщаного, Колісніківки були великі бронетанкові штурми і так само зараз це ті бойові дії, які відбуваються на північний схід від Куп’янська, де противник намагається і форсувати саму річку Оскіл, і розширювати свій плацдарм на правому березі, район Дворічної, район Фиголівки зокрема, де наші військовослужбовці фіксують періодичні спроби штурмів, спроби накопичення піхоти. І, звичайно, це ті дії, які проводить противник в інженерному плані, намагаючись створювати передумови для того, аби здійснювати такі спроби і форсування самої річки, і спроби накопичувати засоби для їхньої переправи, і проведення штурмів», — розповів Музичук.

Реклама

Він заявив, що військові нацгвардії у межах ділянки фронту, за яку вони відповідають, фіксують від трьох до семи штурмів.

«І, звичайно, що зараз наші військовослужбовці відмічають, що це, в першу чергу, робота артилерії і також застосування противником дронів, робота безпосередньо інженерних підрозділів, які мають мету наводити понтонні переправи чи інші, скажімо, інженерні заходи вживати для того, аби переправляти чи групи піхоти, чи навіть інколи пробують техніку», — поінформував Музичук.

Крім того, він заявив, що ворог проводить штурмові дії в районі Вовчанська, фіксується в середньому 4-5 атак на добу і більша їхня кількість це безпосередньо в районі Вовчанська.

Музичук заявив, що на даній ділянці фронту борг втратив близько 200 піхотинців з початку поточного місяці. Піхота залишається основною бойовою силою противника, але також активно залучає авіацію.

«В цілому, якщо аналізувати за цей період, у квітні наші військовослужбовці знищили тут близько 50 одиниць бронетехніки, це відносно небагато. Інша техніка — це були автомобілі, також було знищено ракетні системи. Тобто, це ті засоби артилерійські або РСЗВ, якими противник намагається наносити ураження, чи створювати передумови для штурмів», — розповів він.

Раніше повідомлялося, що весняний наступ Росії набирає обертів, українських військових попереду чекає складне літо.

Ми раніше інформували, що українські Збройні сили очікують, що армія Російської Федерації розпочне літній наступ.