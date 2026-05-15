Покровськ / © Associated Press

Російські окупанти намагаються перетворити Покровськ на повноцінний логістичний вузол та продовжують перекидати туди резерви, додаткові сили й техніку.

Про це повідомили у 7-му корпусі Десантно-штурмових військ.

Йдеться, зокрема, про перекидання особового складу, важкої броньованої техніки, легкого автотранспорту та артилерії.

У ДШВ зазначили, що російські війська активно використовують цивільну забудову та бетонні укриття по всьому місту не лише для розміщення особового складу, а й для бойової роботи, зокрема запуску БпЛА та ведення аеророзвідки.

«Для знищення наступального потенціалу Росії днями авіація Сил оборони у взаємодії з підрозділами у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ завдала серію авіаударів по місцях скупчення противника», — повідомили українські військові.

За інформацією ДШВ, у Покровську були знищені два пункти накопичення російських військ, які використовувалися для запуску БпЛА «Молнія» та ведення аеророзвідки.

Крім того, у населеному пункті Рівне між Покровськом і Мирноградом українські захисники уразили місце дислокації особового складу одного з підрозділів 51-ї загальновійськової армії РФ.

За попередніми даними, внаслідок серії авіаударів було ліквідовано та поранено близько 30 російських військових.

