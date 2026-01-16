Ворог намагається реалізувати «сіверський сценарій» у Костянтинівці — оглядач

Костянтинівка / © Гумнітарна місія «Проліска»

Російські війська намагаються застосувати відпрацьовану тактику «сіверського сценарію» у напрямку Костянтинівки — про це повідомив військовий оглядач Богдан Мирошников у соціальних мережах.

За його словами, йдеться про швидке просочення малими групами піхоти за підтримки артилерії, дронів і авіабомб. Основна мета такого просування — якнайшвидше закріпитися, що вже відрізняє тактику від ситуації в районі Покровська, де противник діяв повільніше.

Після створення плацдарму, ворог стягує додаткові сили та намагається розширити контрольовану територію. Наразі Сили оборони України успішно ліквідовують окремі ворожі групи, однак ситуація ускладнюється.

На обох флангах зафіксовано просідання, через що Костянтинівка вже частково опиняється у вогневому мішку. Лінія бойового зіткнення перетворюється з рівної на виступ противника з "мішком" посередині, що загрожує оперативним оточенням.

«Чим далі — тим буде важче. Якщо нічого не змінити, Костянтинівка буде втрачена», — підсумував Мирошников.

До слова, військовий експерт Іван Ступак прогнозує, що Росія, найімовірніше, націлиться на Костянтинівку після можливого захоплення Покровська. Він заявляє про 95% ймовірності, що саме Костянтинівка стане наступним містом, де противник спробує прорвати оборону. Далі можливими цілями стануть Краматорськ і Слов’янськ.