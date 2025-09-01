Ворог найуспішніше просувається на двох напрямках: яка ситуація на фронті

ЗСУ / © Associated Press

У серпні російська армія окупувала 464 км² української території, що на 18% менше, ніж попередніми місяцями. Цей показник окупації майже такий самий, як був у жовтні 2022 року, безпосередньо перед звільненням Дудчан.

Про це пише DeepState.

За останні майже три роки війни загальний приріст захоплених земель фактично дорівнює нулю. Водночас варто зазначити, що втрати на сході України компенсувалися звільненням територій на правому березі Херсонщини.

Аналіз співвідношення між захопленою територією та інтенсивністю боїв

Цього разу у DeepState знову вирішили зробити кореляцію штурмових дій щодо втрачених територій за такими напрямками:

Новопавлівський — 38% від всіх кв км (16% штурмових дій за місяць) Лиманський — 27% кв км (17% шд) Покровський — 19% кв км (33% шд) Торецький — 9% кв км (6% шд) Сіверський — 3% кв км (4% шд) Краматорський — 3% кв км (3% шд) Запоріжжя — 1% кв км (1% шд) Сумський — 0% кв км (7% шд)

Новопавлівський (38% окупованої території за 16% штурмів) та Лиманський (27% за 17% штурмів) напрямки виявилися найпроблемнішими для українських військ. Тут ворог досяг найбільших успіхів з відносно меншими втратами. Особливе занепокоєння викликає ситуація на Лиманському напрямку, де було втрачено значну частину Серебрянського лісу.

Покровський (19% за 33% штурмів) та Сумський (0% за 7% штурмів) напрямки виявились найефективнішими для Сил оборони: ворогу доводиться докладати значно більших зусиль, щоб досягти незначних результатів.

Аналіз динаміки окупації. / © t.me/DeepStateUA

Нагадаємо, росіяни у ніч проти 1 вересня обстріляли Пологівський район Запорізької області. Найбільше постраждало село Омельник, де від авіаудару загинуло подружжя.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про основні напрямки бойових дій та втрати російських окупантів. Ключовим напрямком активності російської армії залишається Покровський напрямок, де окупанти зазнають найбільших втрат. Українські підрозділи продовжують виконувати завдання на Донеччині та методично знищують ворога.

Російська пропаганда поширила звіт начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова щодо підсумків так званої «весняно-літньої кампанії 2025 року». Українська сторона називає цей документ черговим прикладом дезінформації та спробою видати бажане за дійсне.