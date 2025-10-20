Ворог не просунувся під Куп’янськом: українська оборона тримається, попри постійні спроби штурмів

Куп’янськ / © Getty Images

Ворог продовжує діяти невеликими групами, намагаючись шукати слабкі місця в українській обороні, однак ці вилазки не дають жодного тактичного результату.

За словами військового оглядача Богдана Мирошникова, Сили оборони тримають кругову оборону та контролюють ситуацію на рубежах:

«Просочування є, але це не впливає на конфігурацію фронту. Жодного розширення зони контролю з боку окупантів не відбулося».

Наші воїни на місцях також відзначають низьку якість піхоти ворога на цьому напрямку. Це пояснюється тим, що найбільш боєздатні російські підрозділи зараз зосереджені на Донеччині, де тривають найбільші штурмові дії противника.

Українські підрозділи продовжують посилювати оборонні лінії та відбивають кожну спробу противника просунутися вглиб нашої території.

Нагадаємо, за даними влади, у Куп’янському районі залишається дещо менше 21 тисячі цивільних. Людей продовжують закликати евакуюватися. Безпосередньо у самому Куп’янську обліковується приблизно 680 людей, це враховуючи і лівий і правий берег міста.