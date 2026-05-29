На Покровському напрямку російські війська зазнають значних втрат і змушені залучати додаткові сили для продовження наступальних дій.

Про це в інтерв’ю 1+1 розповів командир 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ Євген Ласійчук.

За його словами, українські сили продовжують стримувати противника, поступово виснажуючи його ресурси.

«Наш напрямок (Покровський) продовжує стримувати противника, тим самим виснажуючи його. На сьогоднішній день сюди був ще застосований один із підрозділів — 90-та танкова дивізія. Її підрозділи були втягнуті сюди. Це теж показник того, що противник уже неспроможний десь рухатися вперед і йому потрібні додаткові ресурси, сили та засоби», — зазначив Ласійчук.

Він додав, що російські підрозділи фактично «загрузли» в агломерації, яка є однією з найбільших у Донецькій області, і утримувати її їм складно.

За словами військового, противник намагається створити так звану буферну зону між Покровськом, Мирноградом і лінією бойового зіткнення, однак успіху не має.

Українські сили, підкреслив Ласійчук, утримують лінію оборони та не допускають просування ворога в напрямку Добропілля, а також на захід — у бік Гришиного та Дніпропетровської області.

«Противник несе колосальні втрати», — наголосив командир.

